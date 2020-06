Mort de George Floyd : son frère demande au Congrès de réformer la police

Philonise Floyd a demandé aux parlementaires américains de changer le fonctionnement des forces de l’ordre après la mort de son frère lors de son interpellation à Minneapolis, qui a causé une vague de protestation. Costume gris clair, le frère de George Floyd a été entendu par la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Très ému, il a lancé un vibrant appel : "Je suis ici pour vous demander de faire cesser tout cela".

Changer la culture de la police

Philonise Floyd a ainsi imploré le Congrès : "Si sa mort finit pas changer le monde pour le meilleur, et je le crois, alors il est mort comme il a vécu. Et c’est à vous de faire qu’il ne soit pas mort pour rien." Cette intervention doit aider les démocrates à faire passer une nouvelle loi pour la changer la culture de la police aux Etats-Unis. Les forces de l’ordre sont sur la sellette depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans. Des foules de manifestants sont descendues dans les rues du pays pour réclamer justice et de profondes réformes au sein des quelque 18 000 services de police qui coexistent aux Etats-unis (polices municipales, shérifs des comtés, patrouilles des Etats…).