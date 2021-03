VIDEO. Mort de George Floyd : ouverture d'un procès sous tension aux États-Unis

L'affaire ''George Floyd'' est en passe de franchir une nouvelle étape. La ville de Minneapolis est sous haute tension à la veille de l'ouverture du procès historique de Derek Chauvin, lundi 8 mars. "C'est l'ouverture du procès de la police américaine qui ne juge que rarissimement et ne condamne que rarissimement les policiers responsables de bavures. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'habitants et de militants nous ont confié qu'ils doutaient que justice serait rendue à partir de demain", rapporte le journaliste France Télévisions Loïc de la Mornais en direct de Minneapolis (États-Unis).



"Je n'arrive plus à respirer"





Le 25 mai 2020, un passant filme dans le quartier de Minneapolis les 8 minutes et 46 secondes de l'agonie de George Floyd et cette phrase : "Je n'arrive plus à respirer." Prononcée alors qu'il est en train d'expirer, elle deviendra un hymne de ralliement. La mort de l'intéressé va déclencher une vague pour les droits civiques, jamais vue depuis les années 60. Elle contribue alors à populariser le mouvement Black Lives Matter. Le policier avait déjà été mis en cause au cours de sa carrière dans une vingtaine de plaintes pour comportement violent. En outre, il avait déjà ouvert le feu sur trois autres suspects mais n'avait jamais reçu la moindre sanction de sa hiérarchie.

Le JT

Les autres sujets du JT