Une fausse couverture du célèbre magazine américain circule sur les réseaux sociaux. Elle est l'oeuvre de l'artiste belge Luc Descheemaeker.

Tous les codes graphiques des célèbres unes du magazine Time sont là : le traditionnel cadre rouge, un titre court et choc, et une photo pleine page. Et pourtant... l'éditeur américain n'a rien à voir avec la couverture qui circule depuis samedi 30 mai sur les réseaux sociaux, sur laquelle on peut facilement distinguer la silhouette de Donald Trump, la frange et la moustache d'Hitler, et lire le titre suivant : "RACISME LE PLUS GRAND VIRUS".

Cette couverture, qui coïncide avec les protestations contre la mort de George Floyd, est une fausse. Il suffit de regarder les dernières parutions du magazine Time pour s'en convaincre. Derrière cette caricature, se cache en réalité l'artiste belge Luc Descheemaeker. Sa signature, "O-Sekoer", est d'ailleurs visible tout en bas à droite. Un dessin qui lui a valu un prix en 2017.