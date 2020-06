Mort de George Floyd : les sportifs du monde entier expriment leur colère

L'affaire engendrée par la mort de George Floyd dépasse largement les États-Unis et fait réagir les personnalités du monde du sport à travers le monde, y compris en France. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir des stars du tennis annoncer : "On pose les raquettes, et on lève les mains". Un geste repris par Serena Williams, Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga. "J'ai été régulièrement confronté au racisme depuis ma plus tendre enfance", confie le dernier.

Jordan monte au créneau

"C'est vrai que là c'est la tragédie de trop. Ça me donne envie de parler plus fort, de crier ma peine", insiste le champion français. Du côté des footballeurs, après Kylian Mbappé c'est Paul Pogba qui a pris la parole. "Je ressens de la pitié, de la colère, de la haine, indignation, douleur et tristesse", a posté le champion du monde tricolore sur son compte Instagram. Dimanche 31 mai, c'est Michael Jordan qui avait pris position politiquement pour la première fois.

