Mort de George Floyd : les changements un an après

Mardi 25 mai, Joe Biden a loué le courage de la famille Floyd, un an après sa mort. Le président démocrate a-t-il réussi à faire bouger les lignes ? Les méthodes des policiers ont-elles changé depuis un an ?

Joe Biden a bien tenté de faire passer la loi George-Floyd. Elle contenait une interdiction totale des prises d'étranglement qui ont causé la mort du père de famille de Minneapolis (États-Unis), la création d'un registre de policiers déjà condamnés pour violences et une réduction de l'immunité des policiers en cas de retour au civil. La Chambre des représentants l'a adopté, mais pas le Sénat. Au Sénat, il faut que tous les démocrates votent à l'unisson pour que la loi passe et cela n'a pas été le cas.

Des réformes locales

Toutefois, une vingtaine de villes a pris des mesures d'interdiction des prises d'étranglement et d'autres ont réformé leur police en réduisant leur budget et leurs effectifs. Par exemple, à Austin, seule ville démocrate du Texas, une partie du budget de la police a été utilisée pour embaucher 70 postes à l'hôpital ou créer des logements pour SDF. Financer des programmes sociaux réduit l'insécurité. Pour rappel, le risque d'être tué par la police pour une personne noire est 2,5 fois plus important qu'une personne blanche.