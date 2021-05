Mort de George Floyd : "Les armes, un problème long et difficile à réduire", selon Me Beaujour

L'avocat Jean-Claude Beaujour, vice-président du think tank France-Amériques, est invité dans le 23h de franceinfo mardi 25 mai, un an après la mort de l'Américain George Floyd.

La mort de George Floyd a provoqué un débat d'idées, une prise de conscience intellectuelle, mais peu d'actes concrets finalement. "C'est vrai, car les sources du malaise entre la police et la communauté noire américaine sont beaucoup plus profondes", estime l'avocat Jean-Claude Beaujour sur franceinfo mardi 25 mai. "La violence est en cause. Aux États-Unis, tous les conducteurs peuvent avoir une arme et le moindre geste peut laisser penser à un policier qu'il est menacé, donc il va sortir son arme. Mais c'est difficile de réduire la possession d'armes des citoyens", explique le vice-président du think tank France-Amériques.

"L'autre problème, c'est que beaucoup d'Américains à la peau noire vivent dans la plus grande des détresses. Une famille noire américaine a un patrimoine moyen sept à douze fois moins important qu'une famille blanche", ajoute Me Beaujour.

"Joe Biden subit la pression de son électorat et de l'aile gauche du Parti démocrate pour réformer. Mais ce sera long, les combats difficiles se gagnent par étapes. Ce sont un certain nombre d'avancées qui vont permettre la conscientisation. L'affaire George Floyd a fait prendre conscience d'une manière globale aux États-Unis qu'il y avait un problème latent", conclut Jean-Claude Beaujour.