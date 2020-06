Mort de George Floyd : le réalisateur américain Spike Lee réalise un court-métrage dénonçant les violences policières

Sur Twitter, le réalisateur de BlacKkKlansman a publié un court montage compilant les images des morts d'Eric Garner en 2014 et George Floyd avec une scène de son film Do The Right Thing (1989).

Les images sont déjà connues du grand public, mais ce court-métrage d'une minute trente est particulièrement insoutenable. En réaction à la mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis, ce réalisateur particulièrement attaché à la cause Noire aux Etats-Unis a publié sur son compte Twitter cette courte vidéo intitulée 3 Brothers - Radio Raheem, Eric Garner et George Floyd. Attention, les images peuvent choquer.

3 Brothers-Radio Raheem, Eric Garner And George Floyd. pic.twitter.com/EB0cXQELzE — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 1, 2020

Introduit par la phrase "Will history stop repeating itself?" ("L'Histoire va-t-elle cesser de se répéter ?"), le court-métrage regroupe les images de la mort de Radio Raheem, joué par Bill Nunn, dans son film Do the Right Thing (1989), avec celles des morts tragiques d'Eric Garner et George Floyd aux mains de la police. Ce parallèle glaçant entre fiction et réalité a été présenté par Spike Lee sur la chaîne américaine CNN, où il a déclaré : "c'est la même histoire encore et encore et encore... L'attaque des corps noirs a toujours existé".

Le nouveau film de Spike Lee, Da 5 Bloods, sortira sur Netflix le 12 juin.