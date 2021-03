Mort de George Floyd : le jury du procès est constitué, ouvrant la voie aux débats de fond

Les débats commenceront lundi 29 mars à Minneapolis et devraient durer trois ou quatre semaines.

La sélection du jury du procès sur la mort de George Floyd s'est achevée mardi 23 mars à Minneapolis (Minnesota, Etats-Unis), ouvrant la voie aux débats de fond dans ce dossier historique. "Nous avons quinze jurés, quatorze siégeront", a déclaré le juge Peter Cahill après onze jours d'interrogatoires serrés, qui ont illustré la difficulté de constituer un jury impartial dans cette affaire extrêmement médiatisée.

Reflétant la diversité de la métropole du nord des Etats-Unis, le jury compte quatre personnes noires, dont deux immigrés, et deux personnes métisses. Seuls douze d'entre eux rendront le verdict : les autres sont suppléants en cas d'imprévu. Les débats commenceront lundi 29 mars et devraient durer trois ou quatre semaines. Les jurés se retireront alors pour délibérer sur les trois chefs d'inculpation retenus, dont meurtre et homicide involontaire. Ils devront se prononcer à l'unanimité sur la culpabilité du policier blanc Derek Chauvin qui, fin mai 2020, est resté agenouillé sur le cou de George Floyd pendant près de neuf minutes.

Aux Etats-Unis, les poursuites contre des policiers pour des violences commises dans l'exercice de leurs fonctions sont très rares et les condamnations, encore plus rares. Ce procès est donc vu comme un test pour la justice américaine après l'immense mobilisation contre le racisme et les violences policières, qui a suivi la mort de cet Afro-Américain.