Mort de George Floyd : le jury du procès de Derek Chauvin se retire pour délibérer

Bientôt le verdict pour Derek Chauvin. Les membres du jury du procès de l'ex-agent de police de Minneapolis se sont retirés lundi 19 avril pour délibérer à huis clos sur sa responsabilité dans la mort de George Floyd. Derek Chauvin, qui a plaidé non coupable, encourt jusqu'à 40 ans de prison.

"Vous devez être absolument impartiaux", a demandé le juge Peter Cahill aux membres du jury et les a invités à "examiner les preuves, les soupeser et appliquer la loi" au terme de ce procès hors-norme, scruté dans le monde entier. Le policier blanc de 45 ans est jugé pour meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans qu'il avait interpellé en mai 2020 avec trois autres agents pour une infraction mineure.

"Un meutre" selon le procureur

"C'était un meurtre, l'accusé est coupable des trois chefs d'accusation et il n'y a aucune excuse", a asséné le procureur Steve Schleicher, en conclusion de son réquisitoire, qui a duré plus d'une heure et demie. Mais pour l'avocat de Derek Chauvin, qui a demandé l'acquitement de son client, le policier a agi de manière "raisonnable" lors de l'arrestation. De son côté, Derek Chauvin a refusé de témoigner, faisant usage du droit de tout accusé aux Etats-Unis de ne pas apporter de témoignage susceptible de l'incriminer.

Les condamnations de policiers pour meurtre sont très rares, les jurés ayant tendance à leur octroyer le bénéfice du doute. Si le jury ne parvient pas à se mettre d'accord sur l'ensemble des charges, le procès sera déclaré "nul".