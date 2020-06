Mort de George Floyd : la police de Minneapolis démantelée

Après la mort de George Floyd, le Conseil municipal de Minneapolis a voté en majorité pour un démantèlement de sa police. "Dans les faits, cela veut dire que tous les policiers pourraient être licenciés, peut-être pour être embauchés à nouveau plus tard. Le maire de la ville s'est pourtant dit opposé à cette décision qu'il juge trop radicale. Il y a eu d'autres exemples dans les deux plus grandes villes du pays, New-York et Los Angeles, où les maires ont là aussi annoncé qu'ils allaient rogner sur le budget de la police pour allouer les fonds à la prévention ou encore l'éducation", indique Loïc de la Mornais depuis les Etat-Unis.

Un piège politique

Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison blanche, ne veut pas non plus entendre parler de démantèlement de la police. "Il veut des réformes mais il estime lui aussi que c'est une mesure trop radicale. Il sait surtout que c'est un piège politique, dans un pays qui reste malgré tout très attaché à ses forces de l'ordre", conclut le journaliste.

