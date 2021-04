Affaire George Floyd : la condamnation de Derek Chauvin pourrait être un tournant

Ce qui ressort des réactions des Américains après la condamnation de Derek Chauvin, c’est de la confiance un peu retrouvée dans le système judiciaire américain. La ville de Minneapolis a été décrétée par beaucoup d’observateurs comme l’épicentre d’un tournant historique avec ce verdict. Avant, les décisions de justice concernant les policiers ont souvent été clémentes. Tous ceux qui ont manifesté depuis mai 2020 et la mort de George Floyd craignaient l’acquittement. Pour ceux qui sont rassemblés à Minneapolis et qui crient de joie, c’est le début de quelque chose, estime l’envoyée spéciale de France Télévisions Agnès Vahramian.

Début de changement de mé thode d’arrestation

Lors des arrestations, les hommes noirs sont souvent perçus comme des menaces. Et c’est ça que les gens voudraient voir changer. Il y a 12% de policiers noirs dans la police, autant qu’il y a de personnes noires dans la population. C’est une question de culture. En Oregon par exemple, les policiers sont formés à réduire la tension autour d’une arrestation et non plus l’inverse.