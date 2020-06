Mort de George Floyd : l'Amérique rurale se mobilise

"En 232 ans d'histoire à Front Royal (États-Unis), ca ne s'est jamais produit. On a attiré entre 1 900 et 2 000 personnes. C'est vraiment impressionnant que nous soyons capable de faire cela dans cette région. Nous sommes entourés de montagnes mais nos voix étaient fortes et raisonnaient à l'extérieur", explique Samuel Leon Porter, vice-président de l'association Front Royal Unites. La mort de George Floyd interroge la population américaine sur sa vision du racisme et des violences policières.

"Il a tué un homme"

"Je ne sais pas si c'était du racisme, mais c'était mal, c'est sûr. Il a tué un homme. Les gens criaient qu'ils ne pouvaient pas respirer et il criait qu'il ne pouvait pas respirer", explique un homme. "Ces policiers apprennent génération après génération que les Noirs et les Hispaniques ne valent rien dans ce monde. Je mets des chaussures et des pantalons comme tout le monde. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas simplement nous entendre ?", interroge un homme noir.