Mort de George Floyd : Joe Biden s'est rendu sur les lieux d'une manifestation contre le racisme

Le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, a annoncé dimanche s'être rendu sur les lieux d'une manifestation antiraciste qui s'est tenue samedi 30 mai dans son Etat du Delaware. Une photo, publiée sur son compte Twitter, montre l'ancien vice-président posant un genou à terre, symbole des manifestants dénonçant les violences policières contre les Afro-Américains. Les rassemblements contre le racisme et les émeutes se sont multipliés aux Etats-Unis, après la mort le 25 mai de George Floyd, un homme noir de 46 ans tué lors de son interpellation à Minneapolis (Minnesota).

"Nous sommes une nation qui souffre en ce moment, mais nous ne devons pas laisser cette douleur nous détruire. En tant que président, j'aiderai à mener cette conversation - et surtout, j'écouterai, tout comme je l'ai fait aujourd'hui lorsque je me suis rendu sur les lieux des manifestations de la nuit dernière à Wilmington", a promis Joe Biden sur Twitter.

We are a nation in pain right now, but we must not allow this pain to destroy us.



As President, I will help lead this conversation — and more importantly, I will listen, just as I did today visiting the site of last night's protests in Wilmington. pic.twitter.com/0h2ApbKT0C