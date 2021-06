Mort de George Floyd : Darnella Frazier, la femme qui a filmé le meurtre, a reçu un prix Pulitzer spécial

Le jury du Pulitzer, récompense la plus prestigieuse du journalisme aux Etats-Unis, a souligné "le rôle crucial" joué par la jeune femme.

Darnella Frazier, la jeune femme qui a filmé l'interpellation et le meurtre de George Floyd à Minneapolis fin mai 2020, a reçu vendredi 11 juin un prix Pulitzer spécial. Le jury du Pulitzer, récompense la plus prestigieuse du journalisme aux Etats-Unis, a expliqué que Darnella Frazier avait "courageusement enregistré le meurtre de George Floyd, une vidéo qui a engendré des manifestations contre les brutalités policières dans le monde entier". Cela "souligne le rôle crucial des citoyens dans la quête de vérité et de justice des journalistes", a poursuivi le jury.

"Je ne connaissais pas cet homme (...), mais je savais que sa vie comptait", avait écrit Darnella Frazier sur sa page Facebook à l'occasion du premier anniversaire de la mort de George Floyd, le 25 mai dernier. "Ça m'a changé, ça a changé ma vision de la vie. Ça m'a fait réaliser à quel point il est dangereux d'être noir aux Etats-Unis."

George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, avait été tué le 25 mai 2020 à Minneapolis lors d'une arrestation policière lors de laquelle il avait dit : "Je ne peux pas respirer". L'ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable de "meurtre".