Le basketteur Michael Jordan va faire un don de 100 millions de dollars pour lutter contre les inégalités

La légende de la NBA Michael Jordan a annoncé qu'il allait faire un don de 100 millions de dollars à des organisations oeuvrant pour l'égalité raciale et de la justice sociale, dans un contexte brûlant marqué par une vague de protestations aux Etats-Unis.

"Michael Jordan et Jordan Brand vont donner 100 millions de dollars sur les 10 prochaines années à des organisations vouées à s'assurer de l'égalité des races, de la justice sociale et d'un meilleur accès à l'éducation", indique le communiqué.

Cette promesse de don est certainement la plus grosse jamais faite par une personnalité du monde du sport à destination d'organisations caritatives à but non lucratif.

"Black Lives Matter (la vie des Noirs compte). Ce n'est pas une affirmation controversée. Tant que ce racisme enraciné qui cause la faillite des institutions de notre pays ne sera pas totalement éradiqué, nous continuerons de nous engager à protéger et à améliorer les vies des personnes noires", promet l'ancienne star des Chicago Bulls, sextuple champion NBA.

Black lives matter. This isn't a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ