George Floyd : le temps de l'hommage

Escorté par la police, le convoi funéraire de George Floyd arrive à l'église de Houston, au Texas. La route qui y mène est une enfilade de drapeaux digne d'un cortège présidentiel. Lundi 8 juin, le public pouvait venir se recueillir sur son cercueil. "Ce cercueil représente malheureusement toute une histoire, des générations d'opprimés. Tous ces hommes qui ont eu un genou appuyé sur le cou, et pas seulement de la part de la police", témoigne un homme.

Une cérémonie politique

Les répétitions ont duré tout le week-end. Le pasteur qui va s'occuper de la cérémonie a sur ses épaules un moment éminemment politique. "J'aimerais dire au président Trump de regarder ce qu'il se passe dans notre nation. Nous sommes sans doute plus divisés que jamais dans l'histoire de ce pays et on ne veut pas revenir dans les années 1960, celles du discours de Martin Luther-King, car rien n'avait vraiment changé On veut un changement définitif", affirme Remus Wright, pasteur de l'église Fontaine des louanges, à Houston.

