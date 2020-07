Etats-Unis : une enquête officielle ouverte sur l'action décriée de policiers fédéraux à Portland

Une enquête officielle a été ouverte, jeudi 23 juillet, par le ministère de la Justice américain sur l'action très controversée de policiers fédéraux à Portland (nord-ouest), où des heurts opposent presque toutes les nuits les forces de l'ordre à des manifestants anti-racistes.

Le maire de Portland lui-même, Ted Wheeler, a été aspergé de gaz lacrymogène mercredi soir alors qu'il allait à la rencontre des milliers de personnes protestant notamment contre le racisme institutionnel et les violences policières. "Je n'ai rien vu qui justifie" cette utilisation de gaz lacrymogène, a-t-il lancé, en parlant d'une "réaction disproportionnée" des agents fédéraux, dont le déploiement a été ordonné dans certaines villes du pays par le président Donald Trump pour, selon ce dernier, rétablir "la loi et l'ordre".

Mayor Ted wheeler experience the federal officers' response first hand last night when joined protesters downtown. Full story: pic.twitter.com/8DK8eVfhpy