Etats-Unis : les manifestations contre le racisme exigent une réforme de la police

"Définancer la police !" Cette revendication se retrouve de plus en plus souvent dans les manifestations contre les violences racistes aux Etats-Unis. Les militants dénoncent notamment l’omniprésence et les missions de la police américaine. Camden, dans le New Jersey, pourrait inspirer ceux qui veulent la réforme. Cette ville de 80 000 habitants était réputée pour être dangereuse il y a quelques années. Tout a changé grâce aux nouvelles méthodes policières, à la proximité et à la formation. "La clef, c’est d’être dans une communauté avant que la crise éclate", explique le capitaine de la police de Camden, Zsakhiem James.

Mais Donald Trump n’en veut pas. Si le président a signé une ordonnance pour encourager la police à améliorer ses méthodes de travail, il plaide toujours pour des forces de l’ordre fortes. A cinq mois de la présidentielle, le sujet est devenu politique. Depuis le 25 mai et la mort de George Floyd, les manifestations contre les violences se multiplient dans le pays.

