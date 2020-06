DIRECT. Mort de George Floyd : les manifestations se poursuivent à travers les Etats-Unis, malgré les menaces de Donald Trump

#CORONAVIRUS Le Brésil a enregistré un nombre record de nouveaux morts en 24 heures, avec 1 262 décès supplémentaires. Le pays dépasse désormais la barre des 30 000 victimes, atteignant un bilan de 31 199. Il s'agit du quatrième pays le plus touché au monde, derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie.

#CORONAVIRUS Une alliance de circonstance au Venezuela. Le gouvernement du président Nicolas Maduro et le chef de l'opposition, Juan Guaido, ont conclu un accord pour rechercher ensemble des fonds destinés à lutter contre le Covid-19 dans le pays. Des organismes internationaux seront chargés de l'utilisation des sommes récoltées.

#FOOT Jean-Pierre Papin, Ballon d'or 1991, devient le nouvel entraîneur de Chartes, pensionnaire de quatrième division. Après des expériences d'entraîneur en L1 et L2 à la fin des années 2000, "JPP" entend "renfiler le bleu de chauffe" et vise la montée directe à l'échelon supérieur.

#CORONAVIRUS @FromFrance : J'ai bien peur que vous ne puissiez pas avoir accès à l'application. Le site dédié du gouvernement ne mentionne que l'Apple Store et Google Play. Plus explicite, le site spécialisé Les Numériques note que "les derniers téléphones Huawei qui n'ont pas accès aux services Google" sont exclus du dispositif. #ONVOUSREPOND

#CORONAVIRUS Bonjour, Pour trouver l’appli StopCovid pour les non possesseur de Playstore ou AppStore (comme Huawei par exemple) ?? Merci #ONVOUSREPOND

#DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Horrible la réouverture des bars et restaurants à Paris! Extensions sauvages et totalement incontrôlées des terrasses. Nuisances sonores multipliées par 10 par rapport à la normale. Les tables "en plus" ont parfois été débarrassées vers 22h-23h, mais les clients sont restés à boire debout jusque 1h en groupes bien compacts...