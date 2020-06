DIRECT. Mort de George Floyd : Barack Obama salue un "changement des mentalités" concernant le racisme et les violences policières

#MUNICIPALES Le slogan "et de droite, et de gauche" est-il en train de se transformer en "et de droite, et de droite" pour La République en marche ? A Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Clermont-Ferrand... le parti présidentiel s'est rapproché de la droite pour les élections. Focus sur ces villes où LR et LREM se retrouvent main dans la main au second tour.