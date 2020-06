DIRECT. Etats-Unis : les funérailles de George Floyd débutent ce soir à Houston

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GEORGE_FLOYD

: Fermées au public, les obsèques de George Floyd accueillent néanmoins pas moins de 500 invités - des proches de l'Américain, ainsi que des personnalités publiques. De nombreux journalistes sont également présents pour couvrir l'événement, témoigne le correspondant de RTS aux Etats-Unis.

: Il est 18 heures, voici les principaux titres :



• Le parquet de Paris a ouvert une vaste enquête préliminaire sur la gestion de la crise du Covid-19 en France. Les plaintes visent notamment les chefs d'"homicides involontaires" ou "mise en danger de la vie d'autrui".



"Non la police n'est pas raciste, non la police n'est pas violente", martèle Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre appelle au "respect et à la confiance" mais aussi à "l'exigence" vis-à-vis des forces de l'ordre. Suivez la situation dans notre direct.



• Le Conseil d'Etat entérine la fin de la saison de la Ligue 1 mais suspend les relégations d'Amiens et Toulouse en Ligue 2. Le Conseil d'Etat rejette le recours de l'Olympique lyonnais, qui réclamait la reprise de la Ligue 1.

: Le cercueil de George Floyd vient d'arriver à Houston (Texas, Etats-Unis) où doivent se tenir ses funérailles, ce soir.







: Un dernier hommage aux allures de funérailles nationales. Les obsèques de George Floyd ont lieu aujourd'hui à Houston (Texas, Etats-Unis). Voici comment vont s'organiser ses funérailles, aussi symboliques que politiques, dans un contexte explosif.