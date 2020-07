Bristol : la statue d'un marchand d'esclaves remplacée par celle d'une manifestante du mouvement Black Lives Matter

Sans en avertir la mairie, un artiste a installé une nouvelle statue sur le socle où se trouvait la sculpture déboulonnée d'Edward Colston.

La statue d'un marchand d'esclaves déboulonnée début juin à Bristol (Royaume-Uni) a été remplacée à l'initiative d'un artiste, mercredi 15 juillet, par celle d'une jeune femme noire qui avait participé aux manifestation du mouvement Black Lives Matter. Intitulée Une montée en puissance (A Surge of Power), la nouvelle sculpture réalisée par Marc Quinn a été installée sur le socle où se trouvait la statue d'Edward Colston par les équipes de l'artiste, sans que la mairie de Bristol soit au courant.

La grande pièce en acier noir représente Jen Reid, une manifestante qui avait été photographiée le poing levé sur le socle vide de l'ancienne statue de ce marchand d'esclaves de la fin du XVIIe siècle. Cette sculpture, qui faisait controverse depuis des années, avait été déboulonnée puis jetée dans le fleuve début juin, lors de manifestations du mouvement Black Lives Matter ayant suivi la mort de George Floyd.

"Tout simplement incroyable"

Ces manifestations s'étaient accompagnées d'une série de dégradations de statues de personnalités contestées en raison de leur implication dans le commerce d'esclaves ou de leurs propos racistes. Le sort de la statue, repêchée depuis, n'avait pas été fixé. L'artiste Banksy, originaire de Bristol, avait proposé de la remettre sur son socle et d'y adjoindre des statues des manifestants la déboulonnant. Le maire de la ville, Marvin Rees, avait, lui, promis de lancer une grande consultation démocratique à ce sujet.

Présente lors de la pose de la statue qui la représente, Jen Reid a jugé l'action "tout simplement incroyable" et "sacrément culottée". Cela va permettre de "poursuivre la conversation" sur le passé esclavagiste du Royaume-uni, a-t-elle déclaré au quotidien The Guardian (en anglais). "Jen avait déjà créé la statue lorsqu'elle s'est tenue sur le socle et a levé son bras en l'air. Nous l'avons cristallisée", a commenté Marc Quinn.