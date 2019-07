VIDEO. Photo choc du père et sa fille noyés dans le Rio Grande : retour sur les lieux du drame

"Il y a de forts courants, de la végétation... C'est dangereux, on ne peut pas y nager", explique à franceinfo Katie Herrington, de l'association Team Brownsville, qui vient en aide aux migrants. La militante est revenue sur les lieux où un homme salvadorien et sa fille se sont noyés, le 23 juin, en tentant de traverser le Rio Grande à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La photo des corps du père, Oscar Alberto Martinez, 25 ans, et de sa petite fille Angie Valeria, qui allait avoir 2 ans, gisant au bord du fleuve avait suscité l'émotion de la communauté internationale. Elle est devenue un symbole du drame de l'immigration vers les États-Unis.

Des courants rapides

À cet endroit, le plus au sud du pays, Brownsville (Texas) n'est séparée de Matamoros (Mexique) que par le fleuve, qui n'est pas très large, une trentaine de mètres. Le Rio Grande ne paraît pas spécialement dangereux. Mais c'est une illusion : "Il a beaucoup plu la semaine dernière, les courants étaient très forts. Et plus c'est étroit, plus le courant est rapide", raconte Katie Herrington.

Elle confie avoir pleuré quand elle a vu la photo de la petite fille et de son père. Et raconte ce qu'elle sait des circonstances du drame : "Lui a pu traverser, avec la petite. Mais sa femme avait du mal, donc il est revenu pour elle. Sa petite fille ne voulait pas rester seule sur la rive, donc il l'a mise sous son t-shirt pour la protéger. Mais ils n'y sont pas arrivés..."

Les corps des deux victimes sont été rapatriés dimanche 30 juin au Salvador, où ils seront enterrés.