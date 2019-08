VIDEO. Grâce à des balançoires à bascule, ils jouent ensemble à la frontière américano-mexicaine

Trois balançoires roses à bascule ont été installées à la frontière américano-mexicaine par l'architecte Ronald Rael, entre la ville américaine de Sunland Park, au Nouveau-Mexique, et Ciudad Juárez, au Mexique. "Ce que les uns font d'un côté a un impact de l'autre côté. C'est propre à la balançoire. C'est exactement le même principe", explique-t-il.

Un symbole

À l'origine, ce mur à bascule a été conçu en 2009 par Ronald Rael, architecte et professeur, et Virginia San Fratello, une professeure associée. Le but de cette invention était de relier et d'unifier les enfants vivant à la frontière, victimes collatérales de la politique migratoire américaine. Pour Ronald Rael, ces balançoires sont tout un symbole des conséquences directes des action réalisées de part et d'autre de la frontière. Sur un tweet de Mauricio Martínez, nous pouvons lire : "Une belle façon de se souvenir que nous sommes tous connectés : ce qui se passe d'un côté affecte l'autre côté."