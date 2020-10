Etats-Unis : près de 550 enfants de migrants n'ont toujours pas retrouvé leurs parents après avoir été séparés à la frontière, selon une association

Une conséquence de la politique de "zéro tolérance" souhaitée par Donald Trump, pour lutter contre l'immigration clandestine. Les parents de quelque 545 enfants de migrants qui avaient été séparés aux Etats-Unis, après avoir illégalement traversé la frontière, n'ont pas pu être localisés, a indiqué une association américaine de défense des droits humains, mardi 20 octobre.

"Via notre action en justice, nous avons informé le tribunal que les parents de 545 enfants –séparés de force par la politique cruelle de séparation des familles mise en oeuvre par l'administration Trump– sont toujours manquants", a indiqué l'American Civil Liberties Union (ACLU) sur son compte Twitter.

BREAKING: Through our litigation, we just reported to the court that the parents of 545 kids — forcibly separated by the Trump administration's cruel family separation practice — still cannot be found.



