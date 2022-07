États-Unis : malgré les risques, les migrants continuent de tenter leur chance

Mardi 5 juillet ont eu lieu les funérailles de 53 migrants qui ont péri dans un camion surchauffé en tentant de traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Malgré les dangers, les caravanes de migrants venues du Mexique, du Honduras ou du Guatemala se suivent. Plusieurs centaines de personnes, majoritairement des hommes, mais aussi des femmes et des enfants, marchent ainsi à travers plusieurs pays. “On a un rêve et un seul objectif : c’est atteindre un pays libre, de vivre dans une démocratie, pas dans un endroit où l’on vous vole”, témoigne l’un d’eux. “On a souffert, beaucoup souffert”, ajoute un autre, qui malgré tout veut “continuer d’avancer”.

Déjà plusieurs milliers de victimes

La plupart tentent de passer au Texas en traversant le Rio Grande, qui reste la voie la moins périlleuse. Selon les ONG, plus de 6 430 migrants sont morts sur ces routes. Les chiffres sont en constante augmentation, mais ils ne découragent pas les candidats à l’exil.