Etats-Unis : Donald Trump envoie 5 000 soldats à la frontière mexicaine pour stopper la caravane des migrants

L'armée américaine a annoncé, lundi 29 octobre, l'envoi de plus de 5 000 militaires à la frontière mexicaine pour bloquer l'entrée sur le territoire d'une caravane de migrants centraméricains fuyant la violence et la misère dans leurs pays.

Ces dernières semaines, Donald Trump a répété que des troupes supplémentaires étaient nécessaires à la frontière américano-mexicaine, se servant de cette caravane pour défendre sa politique anti-immigration. "C'est une invasion de notre pays et notre armée vous attend", a affirmé le président américain, sur Twitter.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!