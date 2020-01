États-Unis : à cause du froid, il pleut des iguanes

Il est préférable d'ouvrir l'œil la nuit, à Miami, en Floride, pour ne pas marcher sur des iguanes. Actuellement, les petits reptiles tombent comme des mouches. Surpris par le froid, ils dégringolent de leur arbre. La situation est telle que le bulletin météo a émis une mise une garde contre de possibles chutes d'iguanes gelés. Il faut dire que les plus gros spécimens pèsent jusqu'à 9 kilos.

Léthargie

"Vous pouvez vous réveiller avec des iguanes sur votre gazon ou au bord de votre piscine. Ils sont tombés comme ça, raides. Si vous en rencontrez et qu'ils sont gelés, en général ils ne sont pas morts", précise un spécialiste. En revanche, ils peuvent mourir s'ils passent une deuxième nuit dehors. Il fait actuellement entre 0 et 4°C en Floride et les iguanes sombrent dans une léthargie dangereuse. Certains habitants de Miami tentent de les sortir de leur torpeur.

Le JT

