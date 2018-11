Barbara Hendricks chante la route à suivre vers la liberté

Barbara Hendricks a commencé à chanter enfant dans l'Église de son père pasteur en Arkansas, aux États-Unis. "Ce n'était pas un spectacle pour moi. C'était naturel. J'avais une voix et je chantais. Personne n'a trouvé exceptionnel. C'était presque un devoir. J'avais une énorme joie de chanter, de sentir les vibrations de la musique en moi. Et je garde cette joie de partager la musique depuis 70 ans", confie la star dans le Soir 3 mercredi 28 novembre.

Bientôt un pacte mondial pour les réfugiés

"Ma voix a été une sorte de passeport qui m'a donné la possibilité d'avoir des rencontres avec des musiciens, de grands chefs d'orchestre et le public du monde entier", poursuit celle qui chantera son album the road to freedom en France en 2019.

Depuis deux ans, l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), dont elle est ambassadrice, "prépare un pacte mondial pour les réfugiés. On aura pour la première fois un mode d'emploi avec des outils fondés sur les faveurs de dignité, de droits humains. Ce sera ratifié en décembre. Si Donald Trump ne l'applique, l'UE a la responsabilité de montrer l'exemple", conclut Barbara Hendricks.

