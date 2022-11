Midterms 2022 : pourquoi il faudra peut-être attendre début décembre pour savoir si Joe Biden conserve le contrôle du Sénat

Vingt-quatre heures après la fermeture des bureaux de vote, l'Amérique attend toujours, jeudi 10 novembre, les résultats définitifs des élections de mi-mandat. Si Joe Biden a réussi à limiter la casse à la Chambre des représentants, où les républicains devraient tout de même récupérer la majorité, le président américain n'est pas assuré de conserver le contrôle du Sénat.

>> Comment Joe Biden va-t-il pouvoir gouverner ces deux prochaines années ?

Selon des résultats partiels, les républicains ont raflé 49 sièges à la chambre haute du Congrès américain, soit un de plus que leurs opposants démocrates. Pour que ces derniers restent majoritaires au Sénat, ils doivent atteindre le seuil de 50 sièges, soit la moitié du nombre total de sénateurs. En cas d'égalité parfaite (comme c'était le cas lors des deux premières années de mandat de Joe Biden), la Constitution américaine prévoit que le ou la vice-présidente tranche, en l'occurrence la démocrate Kamala Harris.

Un second tour en Géorgie

La composition finale de la chambre haute est désormais suspendue à trois sièges : d'abord, dans l'Arizona et le Nevada, le comptage des voix pourrait encore prendre plusieurs jours. Ensuite, en Géorgie, où les électeurs joueront les prolongations, comme lors de la présidentielle 2020. Aucun des candidats en lice dans cet Etat n'a franchi la barre des 50% des voix et un nouveau scrutin est d'ores et déjà prévu le 6 décembre entre le pasteur Raphael Warnock, sénateur démocrate sortant, et l'ancienne star de football américain Herschel Walker.

Optimiste, le camp de Joe Biden se félicite d'avoir arraché, en Pennsylvanie, le siège le plus disputé de ce scrutin toujours délicat pour l'administration en place. Si les prédictions actuelles se confirment, il s'agira de la meilleure performance d'un président lors d'élections de mi-mandat depuis vingt ans.