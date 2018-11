Pour la première fois, deux femmes musulmanes entrent au Congrès après les "midterms"

Les élections de mi-mandat renouvellent le paysage politique américain. Parmi les nouveaux visages, deux candidates démocrates sont devenues, mercredi 7 novembre, les deux premières femmes de confession musulmane à être élues au Congrès américain.

Elles ont remporté chacune un siège à la Chambre des représentants, respectivement au Minnesota et dans le Michigan. "On a réussi, ensemble. Merci !", a tweeté Ilhan Omar, une réfugiée somalienne, avant d'écrire à l'attention de Rashida Tlaib, née à Détroit de parents immigrés palestiniens : "J'ai hâte de siéger avec toi, inchallah."

We did this, together. Thank you! pic.twitter.com/TywZwt2dR3

Congratulations to my sister @RashidaTlaib on your victory!



I cannot wait to serve with you, inshallah.