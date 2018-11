Midterms : "Cette élection accouche à la fois d'un éléphant et d'un âne"

Éric Fottorino, directeur de la publication du "1", ne voit pas ce qui pourrait empêcher Donald Trump de présenter sa candidature à la présidentielle de 2020, après les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Aux États-Unis, les midterms ont vu les démocrates s'emparer de la Chambre des représentants, mercredi 7 novembre, tandis que les républicains ont renforcé leur contrôle du Sénat. Éric Fottorino, directeur de la publication du 1 et cofondateur du magazine America, spécialiste des Etats-Unis, y voit aussi un résultat de bon augure pour Donald Trump.

franceinfo : Donald Trump a-t-il gagné ?

Éric Fottorino : On a l'impression que cette élection accouche à la fois d'un éléphant et d'un âne. Cela ressemble un peu à tout ce qu'on dit depuis deux ans avec Trump sur les faits alternatifs. Tout le monde peut dire quelque chose qui le conforte. Les démocrates peuvent dire : "Regardez, on a pris la Chambre des représentants, on va pouvoir nuire à Donald Trump, faire en sorte que certaines de ses réformes ne puissent pas aboutir." Donald Trump, quant à lui, peut dire : "Moi aussi j'ai gagné."

Existe-t-il encore des obstacles qui pourraient empêcher Donald Trump de présenter sa candidature à la présidentielle de 2020 ?

En tous cas je ne vois pas ce qui peut l'entraver. On ne peut plus croire à sa destitution. Et puis quand même, ce qui est important c'est qu'il avait eu une chute de popularité très forte. Il a fait campagne. Et finalement les résultats sont là, il est remonté. Comme il a cristallisé ce scrutin sur sa personne, force est de constater qu'il en ressort renforcé à titre personnel pour sa trajectoire vers 2020.

Va-t-il mettre de l'eau dans son vin ou faire du Donald Trump jusqu'au bout ?

Il y a bien sûr le résultat du vote et la logique des institutions. Mais Trump, c'est Trump. C'est une inquiétude. Va-t-il être capable d'apaiser cette société ? Il joue sur les peurs. Son rôle institutionnel devrait être de réunir l'Amérique, mais son caractère indique qu'il fera le contraire puisque depuis le début, plus il clive, plus il gagne.