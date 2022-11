Etats-Unis : on vous présente quatre personnalités notables élues lors des midterms

Les Américains et Américaines ont notamment élu leur première gouverneure ouvertement lesbienne ainsi que le premier membre de la Chambre des représentants issu de la "génération Z".

Ils et elles sont les visages du renouvellement de la classe politique américaine. Première femme lesbienne élue gouverneure, premier membre de la "génération Z" à entrer à la Chambre des représentants... Des politiques au profil inédit ont été élus pour la première fois lors des élections de mi-mandat américaines, mardi 8 novembre. Franceinfo vous présente quatre visages à connaître.

1 Maxwell Frost, le premier élu du Congrès de la "génération Z"

Maxwell Frost, élu démocrate à la Chambre des représentants américaine, fait campagne le 15 octobre 2022 à la marche des fiertés d'Orlando en Floride (Etats-Unis). (GIORGIO VIERA / AFP)

Ce démocrate de 25 ans est devenu mardi le premier membre de la "gen Z" (les personnes nées entre 1997 et 2010) à accéder au Congrès américain, en remportant à Orlando (Floride) un siège à la Chambre des représentants. Le jeune Afro-Américain, élevé par une mère adoptive d'origine cubaine, tranchera parmi les visages blancs et les chevelures grises qui peuplent le Parlement américain. A la chambre basse, l'âge moyen est de 58 ans. "On a besoin de cette représentation au Congrès, pour avoir une gouvernance qui ressemble au pays et sait ce qu'il traverse", avait-il déclaré à l'AFP en octobre.

Positionné à gauche du Parti démocrate, Maxwell Frost a fait campagne sur des thèmes liés à la justice sociale et au réchauffement climatique. Marqué par la fusillade à l'école primaire Sandy Hook, dans le Connecticut, en 2012, il est très engagé sur la question de la législation des armes à feu, rapporte le Guardian*. Preuve du symbole de son élection, le nouveau représentant a même reçu un appel de Joe Biden après sa victoire, relate le quotidien britannique.

2 Maura Healey, première gouverneure ouvertement lesbienne des Etats-Unis

Maura Healey, la nouvelle gouverneure démocrate du Massachusetts, célèbre sa victoire à Boston (Etats-Unis), le 8 novembre 2022. (JOSEPH PREZIOSO / AFP)

La démocrate de 51 ans a été largement élue à la tête du Massachusetts, devenant la première gouverneure ouvertement lesbienne du pays, mais aussi la première femme à prendre la tête de l'Etat. "J'espère que ce soir vous montre que vous pouvez être tout ce que vous voulez, a-t-elle lancé lors de son discours de victoire. Ce soir, nous avons fait quelque chose d'historique."

Avocate spécialisée dans les droits civiques, elle a mené en 2009 la bataille contre une loi fédérale autorisant la non-reconnaissance des couples de même sexe aux Etats qui le souhaitaient, raconte NBC News*. Elle a ensuite été élue procureure générale du Massachusetts en 2014, devant la première femme ouvertement lesbienne à occuper ce poste dans le pays.

La victoire de la démocrate en cache peut-être une autre. Tina Kotek, en course pour le même poste dans l'Oregon et elle aussi ouvertement lesbienne, pourrait bien rejoindre Maura Healey dans cette première fois historique, si l'on en croit les résultats partiels.

3 John Fetterman, colosse en sweat-shirt qui devient sénateur de l'Etat clé de Pennsylvanie

Le sénateur démocrate de Pennsylvanie John Fetterman célèbre sa victoire à Pittsburgh (Etats-Unis), le 8 novembre 2022. (ANGELA WEISS / AFP)

Le démocrate de 53 ans au look atypique, apparaissant fréquemment affublé d'un sweat-shirt à capuche, a réussi l'exploit de remporter le siège de sénateur en Pennsylvanie face à Mehmet Oz, malgré des sondages défavorables. Sa campagne avait été freinée par son AVC et par les interrogations sur ses capacités de leader. Surtout, il avait perdu des points dans les sondages après une interview télévisée au cours de laquelle il avait eu recours à un téléprompteur pour lire les questions qu'on lui posait en raison de problèmes auditifs, rapporte le New York Times*.

Natif de Pennsylvanie, le colosse au crâne rasé a été maire de 2006 à 2019 de Braddock, ancienne ville industrielle tombée dans la décrépitude avec le déclin de la production d'acier. Ce progressiste en pointe sur les questions de société, qui avait été qualifié de "maire le plus cool du pays" par le Guardian*, avait tenté de faire revivre la localité avec des programmes d'aide pour les jeunes et des espaces verts.

4 Sarah Huckabee Sanders, ancienne porte-parole de Donald Trump, première femme élue à la tête de l'Arkansas

L'ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison Blanche, lors d'un discours à Washington (Etats-Unis), le 26 juillet 2022. (MANDEL NGAN / AFP)

L'ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a été élue mardi gouverneure de l'Arkansas. Elle était la grande favorite dans cet Etat du Sud, gouverné par son père, Mike Huckabee, de 1996 à 2007. La quadragénaire, très à droite, a fustigé pendant sa campagne le président Joe Biden et ses politiques de "gauche radicale", en évoquant l'inflation galopante, "les frontières ouvertes" et "la hausse de la criminalité violente".

Bien connue des habitants de l'Arkansas, elle avait occupé de nombreux postes dans les campagnes électorales de son père, raconte Politico*. Elle avait même été citée dans la liste du magazine Time des 40 personnalités de moins de 40 ans à suivre en 2010. Avec sa large victoire, elle devient la première femme, et fille d'un ancien gouverneur, à gouverner l'Arkansas. Et s'affirme comme une voix qui comptera au sein du Parti républicain.

*Les liens suivis d'un astérisque renvoient vers des articles en anglais.