Etats-Unis : la rentrée du congrès

Aux Etats-Unis, le nouveau congrès prend ses fonctions en plein shutdown Jour de rentrée à la chambre des représentants... Un grand jour pour les nouveaux élus et leurs équipes, qui commence par les démarches administratives, comme l’explique cette hôtesse d’accueil : "C'est un moment réjouissant pour les nouveaux arrivants, ils retirent leurs badges et peuvent enfin découvrir leur nouveau lieu de travail, leur nouveau bureau et leurs nouveaux collègues." Madeleine Dean, élue démocrate à La chambre des représentants, pousse la porte de son bureau pour la toute première fois. Un bureau au congrès, pour la nouvelle élue, c'est l'aboutissement d'un long combat : Madeleine Dean : "Cette élection a vraiment été un référendum en comparaison de l'ection présidentielle... Cette fois, on veut que les membres du congrès et même les élus dans les états soient redevables devant le peuple. Ils ont l'obligation de faire du bon travail." Mais les nouveaux élus font déjà face à une crise majeure... Le shutdown : la fermeture partielle des administrations américaines qui dure depuis près de 2 semaines.