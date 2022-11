Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : Joe Biden, Barack Obama et Donald Trump s'affrontent à distance en Pennsylvanie

Un Etat, deux ambiances. A trois jours des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, Joe Biden, Barack Obama et Donald Trump se sont affrontés à distance en Pennsylvanie, samedi 5 novembre. Mais pas pour délivrer le même message. L'actuel locataire de la Maison Blanche et son prédécesseur démocrate ont exhorté les électeurs à "voter" pour protéger la "démocratie". De son côté, leur adversaire Donald Trump a dit souhaiter une "vague géante" républicaine pour "sauver le rêve américain".

"La démocratie est littéralement sur le bulletin de vote. C'est un moment décisif pour la nation et nous devons tous parler d'une seule voix", a lancé Joe Biden, sous une lumière bleu et rouge, un immense drapeau américain et les ovations d'une salle de Philadelphie, berceau de la Constitution américaine à la fin du XVIIIe siècle. Barack Obama, pour qui la nostalgie joue à plein, était d'abord à Pittsburgh, ville industrielle de Pennsylvanie, où il a demandé au "cousin Pookie" et à "oncle Joe", surnom affectueux d'électeurs démobilisés, enfoncés dans leur canapés, de se lever et "d'aller voter !" mardi pour les démocrates.

Dans la soirée, toujours en Pennsylvanie, dans le bourg de Latrobe, l'ex-président Trump (2017-2021), casquette rouge "Make America Great again" enfoncée sur la tête et masquant son regard, a très longuement appelé à "mettre fin à la destruction du pays".

Trump: “If you want to stop destruction, save our country, and save the American dream, then this Tuesday you must vote Republican in a giant red wave.” pic.twitter.com/4mooryaGgU