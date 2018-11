DIRECT. Midterms 2018 : Trump devra cohabiter avec une Chambre des représentants démocrate, mais les républicains gardent le Sénat

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MIDTERMS

Pas de vague démocrate, mais une Chambre des représentants bleue, un Sénat toujours républicain et donc une cohabitation qui se dessine pour Donald Trump. Voici les principaux enseignements de ces midterms.







Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez... Voici quelques-unes de ces nouvelles figures féminines qui font leur entrée au Congrès américain.















(Kerem Yucel / JOSEPH PREZIOSO / DON EMMERT / AFP)

Vous vous posez des questions en découvrant ces résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis ? N'hésitez pas à nous les poser ! Nous y répondrons avec plaisir, et Samuel Etienne en relaiera certaines en direct à nos invités sur le plateau de franceinfo, canal 27 de la TNT.









: Aujourd'hui, rien. L'agenda officiel du président américain est vide. Donald Trump aura donc tout le temps d'analyser les résultats de ces élections de mi-mandat.

: Donald Trump a appelé Nancy Pelosi pour la féliciter de sa victoire au Congrès. La démocrate pourrait bientôt devenir sa première opposante.

: "Un Congrès démocrate va œuvrer à des solutions qui nous rassemblent, car nous en avons tous assez des divisions."



La cheffe des démocrates à la Chambre des représentants annonce la "restauration des pouvoirs et contre-pouvoirs constitutionnels". Nancy Pelosi promet un nouvel équilibre des pouvoirs aux Etats-Unis.

: Le dernier Etat où on votait encore, l'Alaska, va fermer ses bureaux de vote d'une minute à l'autre.

: Selon un sondage analysant la sociologie du vote, ce sont les électeurs blancs âgés de plus de 45 ans qui sont les derniers à soutenir massivement Donald Trump.

: "Grâce à vous, demain sera un jour nouveau en Amérique."

: Épilogue d'une des batailles les plus serrées de la soirée, Ted Cruz a rendu hommage à son adversaire démocrate, Beto O'Rourke, qui a perdu de quelques milliers de voix. "Prenons un moment pour féliciter Beto O'Rourke. Des millions de gens à travers l'Etat [du Texas] ont cru en lui."

: Le président des Etats-Unis s'est ménagé un peu de temps pour digérer sa défaite-victoire ou sa victoire-défaite.

: Selon cet expert du système politique américain, les démocrates ont recueilli environ 60% des voix. Ce qui ne leur donne qu'une courte majorité à la Chambre.

Donald Trump devra cohabiter : les démocrates sont assurés de remporter la chambre des représentants.







: "Formidable succès ce soir. Merci à tous !"

: Bye bye Dave Brat. Cette figure du Tea Party, qui avait fait sensation en balayant un candidat républicain installé en 2014, est détrôné par l'ancienne agente de la CIA, Abigail Spanberger, qui concourrait sous l'étiquette démocrate. Cruelle ironie pour celui qui se plaignait d'être harcelé par des féministes partout où il passe.

: Donald Trump ne prendra pas la parole ce soir, rapporte le correspondant de l'AFP à Washington.

Ron de Santis, le candidat républicain, est élu gouverneur de Floride. Souvenez-vous, c'est le candidat qui habille ses enfants de bodies siglés Trump et qui leur apprend à construire un mur dès leur plus jeune âge.











: Le président pourrait ne pas se réjouir longtemps. Les démocrates ne font pas mystère de leur volonté de se pencher dans les impôts du président.

: ABC nous en dit plus sur la soirée de Donald Trump. Selon la chaîne, le président est "ravi" des bons scores républicains dans l'Indiana et le Dakota du Nord, des Etats où il a particulièrement fait campagne, et en Floride, qu'il considère comme "sa deuxième maison".

: Pour la petite histoire, sachez que la chambre des représentants comptera deux anciens joueurs de NFL, le championnat de football américain. Et qu'un hockeyeur, le Républicain Pete Stauber, est bien parti pour les rejoindre dans le Minnesota.

: Une statistique pour corroborer cette impression : 40 femmes ont été élues ce soir, dont 19 issues de minorités, indique le LA Times.

: C'est à mon avis ce qui restera de cette soirée. Éventuellement aussi les chiffres de la participation, si la poussée des nouveaux votants se confirme.

: En tout cas d'une que soit l'issue il y a quelque chose de bien qui se dégage d'ores et déjà, ce sont ces nouveaux candidats démocrates et surtout des femmes, là, va venir la relève !

: @Jean Effectivement, les analystes démocrates reconnaissent qu'il n'y aura pas de vague bleue. Si le parti paraît bien parti pour gagner la majorité à la Chambre, ce ne sera pas à une très large majorité.



Et effectivement les sénateurs sont élus au suffrage universel direct, contrairement à ce qui se fait en France.

: Bref, ,il se passe ce qui était attendu si je comprends bien. Ce n'est pas forcément un vote sanction ? Par contre, comment sont élus les sénateurs ? Au suffrage universel direct ? Merci

: Et du coup, le Sénat va demeurer républicain, c'est certain désormais pour une floppée de médias américains (dont CNN, NBC, ABC etc...).

: C'est passé juste, mais c'est passé : Ted Cruz sauve son siège de sénateur (républicain) du Texas d'un cheveu, face au candidat-skater-rocker Beto O'Rourke.

: @anonyme Le Congrès, c'est la réunion de la chambre des représentants et du Sénat.

: Quelle différence entre Congrès et Sénat ?

: @mtrb Tout à fait, ils ont par exemple l'intention de rouvrir l'enquête sur l'ingérence russe lors des élections de 2016. On vous explique tout ça dans le 4) de ce papier sur les cinq raisons de s'intéresser aux midterms.

: Mais Pierre, petite question... le fait que les Démocrates remportent la Chambre des Représentants, à défaut de renverser complètement la politique de Trump, cela va leur permettre de lancer des investigations, n’est-ce pas ?

: Et Sarah Sanders en remet une couche en appelant les démocrates à "s'attaquer aux vrais problèmes" quand ils reviendront à Washington avec la majorité à la chambre des représentants.

Et hop, voilà la porte-parole de Donald Trump qui se félicite d'une "victoire pour le président", avec cette majorité confortée au Sénat.





: Et Jared Pollis (démocrate) devient le premier gay à gouverner un Etat, en l'occurence le Colorado.

: La démocrate Rashida Tlaib remporte le scrutin dans la 13e circonscription du Michigan et devient une des deux premières femmes musulmanes à siéger à la chambre des représentants.

: @mtrb On attend la confirmation officielle, mais c'est effectivement ce qui se dessine. La grosse surprise de la nuit, l'improbable victoire de Beto O'Rourke, n'aura sans doute pas lieu.

: Les Républicains garderont le contrôle du Sénat... Ted Cruz remporterait le Texas selon les projections de NBC.