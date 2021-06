Météo : une canicule exceptionnelle frappe l'ouest de l'Amérique du Nord

Sur les écrans de télévision, en Amérique du Nord, les cartes météo sont de couleur rouge, voire écarlate. La canicule est exceptionnelle. Le Canada, pays du froid, connaît des températures record, au-dessus de 40°C, près de Vancouver. Sur une image satellite unique, pas un nuage n'apparaît au-dessus du Canada et du nord-ouest des États-Unis. C'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Le courant brûlant, venu du Mexique, se conjugue à un anticyclone.

"Comme un couvercle sur une casserole d'eau..."

"C'est comme si vous posiez un couvercle sur une casserole d'eau bouillante. C'est totalement hermétique, et ça chauffe progressivement. Avec les hautes pressions en plus, l'air se comprime, les molécules d'air se frottent les unes aux autres, et créent encore plus de chaleur (...), elles sont prisonnières, en quelque sorte, sous ce dôme", explique David Phillips, climatologue au ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Canada. Plus de 40% des logements n'ont pas de climatisation dans cette région canadienne et les magasins sont en rupture de stock. Le dôme de chaleur est aussi actif dans le nord-ouest des États-Unis : 46°C ont été enregistrés lundi 28 juin à Portland. C'est du jamais-vu : 23°C de plus que les moyennes saisonnières.