Cinquante ans après, un couple retrouve une photo d'eux prise à Woodstock lors de leur première rencontre

L'image a été prise au deuxième jour du festival mythique en 1969, mais les époux Griffin ne l'ont découverte qu'en 2019.

C'est une histoire d'amour qui démarre par une panne de voiture. En 1969, lorsque la jeune Judy et ses amies sont en route pour le festival Woodstock, elle ne s'imagine sûrement pas que le véhicule qui les prendrait en auto-stop est conduite par, Jerry, son futur mari. Leur idylle est immortalisée après seulement quelques heures de festival. Cinquante ans plus tard, Jerry et Judy Griffin désormais mariés, tombent par hasard sur cette photo au détour du documentaire diffusé sur PBS, "Woodstock: Three Days that Defined a Generation", comme ils le racontent au magazine People (en anglais), mercredi 14 août.

A couple at #Woodstock (48 hours after they met) and the same couple 50 years later. #Woodstock50 pic.twitter.com/jxO79FhXJA — Daniel Holland (@DannyDutch) August 15, 2019

"Pendant 50 ans, nous avons cherché sans succès une photo de nous. Jusqu'à ce qu'il en sorte une, venue de nulle part...", explique Jerry Griffin. "J'ai d'abord pensé que c'était une photo truquée, que quelqu'un nous faisait une blague, a confié Judy à CBS. Puis j'ai réalisé que c'était bien moi !" "Au moment où cette photo a été prise, on se connaissait depuis moins de 48 heures", confie son époux Jerry.

Depuis, les deux jeunes amoureux sont devenus des parents, puis des grands-parents. Le secret de la longévité de leur couple ? "Faire des compromis", assurent-ils.