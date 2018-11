Les médecins américains se mobilisent contre les armes à feux

Les médecins américains sont de plus en plus nombreux à dénoncer les violences par armes à feux, un problème de santé publique qui gangrène le pays.

Aux États Unis, les médecins partent en guerre contre la NRA, le lobby pro armes. Depuis une dizaine de jours, ils sont de plus en plus nombreux à prendre la parole dans les médias et sur les réseaux sociaux pour dénoncer le problème de santé publique que représente la violence par armes à feux dans ce pays. Environ 36 000 personnes meurent chaque année, entre les suicides et les homicides.

Choquer pour faire prendre conscience

Les chirurgiens, médecins et infirmiers ont décidé de s’exprimer publiquement après un message particulièrement agressif de la NRA leur demandant de se mêler de ce qui les regarde. Fin octobre, l'une des revues médicales les plus en vue du pays publie un long papier sur les conséquences sanitaires des violences par armes à feux et prône une interdiction des fusils semi-automatiques. La NRA répond aux médecins américains par un "Stay in your lane", restez dans votre domaine. En clair : mêlez-vous de ce qui vous regarde.

Depuis, sur les réseaux sociaux, des dizaines de chirurgiens, de médecins, d'infirmiers postent des photos de salles d'opérations ensanglantées, de blessures par balle avec le mot-dièse #ThisIsOurLane : c'est notre domaine.

I held this 22-year-old’s heart & used my hand to pump blood through a bullet-riddled body. We resuscitated this person for nearly an hour & they made it to the OR, but would never make it home to their family. Tell me whose lane this is @NRA ? #thisisOURlane @ResearchAffirm pic.twitter.com/aXinICgI2g — Regina Royan, MD MPH (@ReginaRoyan) 14 novembre 2018

"Nous prenons soin chaque jour de ces patients. Tous les jours on est témoin des dévastations causées dans ce pays par les armes à feux, depuis trente ans sans jamais que la situation ne s'améliore, se désole le professeur Peter Masiakos, qui dirige l'unité de traumatologie pédiatrique du grand hôpital de Boston. Alors quand on vient nous dire 'restez dans votre domaine de compétence, concentrez-vous sur la chirurgie et la médecine', eh bien c'est injuste je trouve. Les violences par armes à feux sont devenues un problème majeur de santé publique aux États-Unis, personne n'est épargné. Tout le monde, de près ou de loin, est touché par ça. Donc ce n'est pas seulement les chirurgiens qui doivent se mêler de ce problème, c'est tout le monde. "

Les photos publiées viennent de tout le pays. Violentes, destinées à choquer, on y voit du sang, notamment sur les blouses des médecins ou des infirmiers pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est la réalité d'une fusillade.

"La façon dont on réduit les morts à des statistiques est ce qui me contrarie le plus, poursuit le professeur Peter Masiakos. On entend parler chaque jour d'une nouvelle fusillade à Chicago ou à Boston. Et tout le monde veut une seule chose : connaître le nombre de victimes annoncées par la télévision ou la radio. Quand en réalité, les victimes et nos patients sont plus que des chiffres. Vous savez, on en a vraiment assez. Il faut qu'on s'exprime là-dessus", souffle-t-il.

La mobilisation des personnels soignants prend de l'ampleur alors que lundi soir une fusillade a éclaté sur le parking de l'une des principaux hôpitaux de la ville de Chicago tuant un médecin des urgences, un policier et une étudiante en pharmacie.