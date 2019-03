C'est un livre qui promettait des révélations fracassantes sur les origines de l'Union européenne. Pourtant, les dossiers secrets qu'il prétend révéler sont disponibles à tous en quelques clics.

À quelques mois des élections européennes, Philippe de Villiers vient de publier J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu (Fayard). Un ouvrage sur la construction européenne et ses pères fondateurs. Parmi ces "révélations", Jean Monnet était en fait un agent de la CIA envoyé en Europe pour servir les intérêts des États-Unis et Robert Schuman, un ancien collaborateur de Vichy.

Si Jean Monnet séjourne effectivement quelques temps aux États-Unis pendant la 2nde Guerre mondiale, c'est surtout qu'il avait fui, comme beaucoup d'Européens, l'Occupation nazie. C'est de cet endroit qu'il prépare avec les Alliés la contre-offensive en Europe. Jean Monnet entretient après la victoire des liens étroits avec les États-Unis et ne s'en cachera jamais.

Quant à Robert Schuman, s'il vote effectivement les pleins pouvoirs à Pétain en juillet 1940, dans les semaines qui suivent la débâcle de l'armée française il prend immédiatement ses distances d'avec la politique du régime de Vichy.

Il se réfugie dans sa Lorraine natale où il est arrêté par la Gestapo et emprisonné. Il est frappé d'indignité nationale automatiquement après la Libération, comme tous ceux qui ont été ministres de Pétain. Il est pourtant blanchi dès septembre 1945, par la commission de la Haute Cour.

Avec cet ouvrage, l'ancien candidat du Mouvement pour la France (MPF) reprend des thèses développées depuis longtemps par les partis eurosceptiques, notamment l'Union Populaire Républicaine (UPR) de François Asselineau.

Ces arguments qui font de l'Union européenne un projet politique téléguidé par les États-Unis et d'inspiration nazie sont-ils valides historiquement ? Nous avons posé la question à Éric Roussel, journaliste et auteur d'une biographie de Jean Monnet.