Les Etats-Unis veulent renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2024

Le calendrier s'accélère. Le vice-président américain a annoncé mardi 26 mars que les Etats-Unis allaient déployer "tous les moyens nécessaires" pour renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici cinq ans. "Nous sommes aujourd'hui dans une course à l'espace comme nous l'étions dans les années 1960", a déclaré Mike Pence, qui présidait une réunion du Conseil national de l'espace, à Huntsville, dans l'Alabama.

La Nasa avait jusqu'ici pour objectif de renvoyer des hommes sur la Lune d’ici à 2028. "Nous serons le premier pays à renvoyer des astronautes sur la Lune au XXIe siècle. L'objectif déclaré de cette administration et des États-Unis d'Amérique est de renvoyer des astronautes américains sur la Lune d'ici cinq ans", a insisté le vice-président.

Ses propos ont d'abord suscité une certaine confusion, certains se demandant si ce "retour" implique une présence humaine sur le sol lunaire ou seulement en orbite, mais des membres de la NASA ont par la suite précisé que l'objectif était bien de procéder à un alunissage. "Le défi est accepté. Maintenant, mettons-nous au travail", dit Jim Bridenstine, directeur de l'agence spatiale, sur Twitter.

BIG NEWS: President Trump and @VP Pence have directed @NASA to return astronauts to the Moon in the next 5 years.



Challenge accepted. Now let's get to work.