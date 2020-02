Les États-Unis sont dévastés par les anti-douleurs

L'armoire à pharmacie recèle, paradoxalement, un grave danger : les opioïdes, des anti-douleurs surpuissants vendus légalement et prescrits en masse pour des douleurs chroniques comme l'arthrose ou le mal de dos. Leurs molécules provoquent des overdoses en série. Cela touche des citoyens ordinaires. Les opioïdes tuent près de 200 Américains chaque jour, 72 000 en 2017. C'est plus que les armes en feu et les accidents de la route combinés.

Accros sur ordonnance

Développée pour les patients en phase terminale de cancer, la molécule va être prescrite à des millions d'Américains souffrant de douleurs chroniques à grand renfort de communication. Un père de famille, chef de chantier, est devenu en quelques semaines SDF et toxicomane. Après un accident du travail, un spécialiste lui a donné 480 pilules pour un mois. "La sensation de manque est insupportable", confie-t-il à une équipe de journalistes du magazine "Envoyé Spécial". Au départ de l'épidémie, il y a l'OxyContin, un anti-douleur à base d'opium très addictif...