Les États-Unis balayés par une vague de froid

Dans la région de Boston, aux États-Unis, les autoroutes recouvertes de neige sont désertées par les automobilistes. Depuis ce week-end, le nord-est du pays est balayé par une grande vague de froid rendant les conditions de circulation acrobatiques. "Ça glisse pas mal quand on freine, il faut faire attention. Même avec quatre roues motrices, ça dérape", témoigne un Américain. Jusqu'à 35 centimètres de neige sont tombés en quelques heures sur les routes.

-20 degrés attendus dans certains États

À l'aéroport de Chicago, la pagaille règne. Près de 600 vols ont dû être annulés. À la frontière avec le Canada, le décor est polaire. Les chutes du Niagara sont méconnaissables. Plus à l'est, à Portland, sur la côte, certains habitants ont choisi de se déplacer à ski. Les températures les plus froides sont attendues aujourd'hui, lundi 21 janvier, avec -20 degrés dans certains États américains.