"Les conséquences seront catastrophiques" : au Texas, la communauté LGBT inquiète d'une nouvelle loi contre les transgenres

Une nouvelle loi au Texas interdit à tout mineur transgenre d’avoir accès à la thérapie hormonale, aux bloqueurs de puberté et aux soins visant à affirmer leur identité sexuelle, comme dans 19 autres États des Etats-Unis. De quoi inquiéter la communauté LGBT.

Depuis vendredi 1er septembre, les mineurs transgenres n'ont plus accès à la thérapie hormonale au Texas. Un texte dans la tourmente judiciaire, puisqu'une juge d’Austin considère qu’il contrevient au droit fondamental des parents de fournir les soins médicaux qu’ils souhaitent à leurs enfants. Mais le ministère de la Justice texan a fait appel auprès de la Cour Suprême de l’État. En attendant, les principaux intéressés sont très inquiets.

>> TEMOIGNAGE. Transition de genre : "Ça me permet d'éliminer tout ce qui n'est pas moi ", témoigne Liz née dans le mauvais corps

Le Texas avait déjà connu une bataille autour des toilettes, homme ou femmes, que les personnes transgenres avaient le droit d'utiliser. Cette année, ce sont donc les enfants qui sont visés. L'assistance médicale et la thérapie hormonale évitent des dépressions et des suicides, mais ils n’y ont plus accès.

Selon Beck Munsey, conseiller psychologique auprès de jeunes et d'adultes transgenres dans la région de Dallas, beaucoup d’entre eux se demandent désormais s’il n'est pas temps de quitter le Texas. "Il y a toute cette anxiété ambiante. En tant que personne trans, je ne pense pas que j’arriverais à faire changer le point de vue de quelqu’un en ayant une simple conversation, mais j’aimerais être associé aux discussions plutôt que d’en être la cible."

Des parents accusés de maltraitance

Les familles de transgenres, mais aussi des médecins sont opposés à la nouvelle loi, et sont soutenus par plusieurs organisations médicales comme l'Académie américaine de pédiatrie. Bhavik Kumar, est le directeur médical du planning familial à Houston. "Ce moment est très, très difficile et sombre, mais c'est un privilège de faire ce travail et nous continuons à aller de l'avant."

Mais les risques judiciaires sont réels, l’an dernier les services familiaux et de protections infantiles a entamé des poursuites contre 3 familles de parents d'enfants transgenres suivis médicalement, les accusant de maltraitance. Alex Sheldon dirige la GLMA, une organisation de professionnels de la santé qui fait du plaidoyer pour les droits LGBTQ. "Les conséquences seront considérables et catastrophiques. C'est un processus que nous devons interrompre immédiatement."

Une mesure jugée inconstitutionnelle

Le Texas n’est pas un cas isolé, 19 autres États américains sont sensibles aux sirènes des nationalistes chrétiens qui rejettent les droits LGBTQ. La question sanitaire est donc devenue une cause politique. Ainsi, au Texas, parmi les électeurs Républicains, 85% sont en faveur de restrictions d’accès aux thérapies hormonales, selon un sondage du Texas Politics Project datant d'avril.

19 États ont des lois similaires, interdisant aux mineurs de bénéficier de soins visant à affirmer leur identité sexuelle. Dans plusieurs d’entre eux, la justice remet en cause ces textes : en Floride, dans le Kentucky, le Tennessee ou encore l’Arkansas, des juges fédéraux ont déclaré ces interdictions inconstitutionnelles car elles violent les droits des enfants transgenres et de leurs familles en matière de procédure régulière et d'égalité de protection.