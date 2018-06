"Le vol le plus effrayant de ma vie" : le nez d'un avion détruit par une tempête de grêle aux États-Unis

Un avion de la compagnie American Airlines a été contraint de réaliser un atterrissage d'urgence, dimanche 3 juin, à El Paso (Texas) après qu'un orage de grêle a endommagé le nez et le pare-brise de l'appareil, selon l'agence Associated Press (en anglais).

Photo from @KFOX14 iSpot Reporter Erick Saucedo shows the extensive damage that an American Airlines plane suffered during flight from San Antonio to Phoenix. The plane had to make an emergency landing in El Paso. Details: https://t.co/PaSigRVYzA pic.twitter.com/zxrTZJ1g2l