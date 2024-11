Le tueur en série Charles Manson révèle dans une série avoir commis des meurtres qui ne lui ont jamais été attribués

Charles Manson n'a pas encore livré tous ses secrets. Sept ans après sa mort, l'un des plus célèbres tueurs en série du XXe siècle est au centre d'une série documentaire intitulée Making Manson, qui sortira mardi 19 novembre sur la plateforme de streaming américaine Peacock. Elle retrace le parcours de celui qui avait dirigé une secte responsable de meurtres sauvages dans les quartiers aisés de Los Angeles à travers le témoignage de ceux qui l'ont approché et des conversations inédites. Dans un extrait, on entend la voix du gourou avouer de nouveaux meurtres dont la justice n'avait pas eu connaissance jusqu'à présent.

"Il y a toute une partie de ma vie que personne ne connaît", déclare Charles Manson dans un enregistrement audio provenant d'un coup de fil passé depuis la prison de Corcoran (Californie), précise le quotidien britannique The Guardian. "J'ai vécu au Mexique pendant un certain temps. Je suis allé à Acapulco, j'ai volé des voitures. Je me suis retrouvé impliqué dans des choses qui me dépassaient. J'ai été impliqué dans quelques meurtres. J'ai laissé mon 357 Magnum à Mexico et j'ai laissé des cadavres sur la plage", assure-t-il, derrière les barreaux, où il a passé quarante ans de sa vie.

Des conversations téléphoniques inédites

Making Manson retrace deux décennies de la vie du tueur, grâce à des enregistrements audios obtenus lors de conversations avec un des membres de la Manson Family, alors que Charles Manson était emprisonné. "J'ai vingt ans d'appels téléphoniques. Tout ce que j'ai est inédit", promet un intervenant du documentaire dans la bande-annonce. Charles Manson savait que ces conversations étaient enregistrées comme le sous-entend cette bande-annonce. Il y dévoile ses crimes, raconte son éducation et décrit la fameuse Manson Family, cette communauté qu'il a dirigée de la fin des années 1960 au début des années 1970.

En août 1969, les membres de cette secte avaient semé la terreur à Los Angeles où ils avaient commis au moins neuf meurtres d'une grande sauvagerie, dont notamment celui de l'actrice Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, alors âgée de 26 ans et enceinte. Le meurtrier et ses adeptes avaient été condamnés en 1971. Charles Manson avait vu sa peine de mort commuée en prison à vie. Lors d'une conversation téléphonique enregistrée, on l'entend déclarer : "Je n'ai jamais dit que j'étais innocent, j'ai dit que je n'avais pas enfreint la loi." Le Los Angeles Times assure que la police de la Cité des Anges a "officiellement" lié une douzaine d'affaires d'homicide non résolues à Charles Manson et à ses adeptes.