Le phare de San Francisco cherche des gardiens pour un salaire de 130 000 dollars

Le phare éclaire la baie de San Francisco depuis 1873. Il a été transformé en chambres d'hôtes dans les années 1980.

Un travail de rêve ? La petite île d'East Brother située dans la baie de San Francisco recherche deux gardiens pour s'occuper de son phare, relève San Francisco Chronicle (en anglais), mercredi 2 janvier. Le phare situé au nord du pont Richmond-San Rafael éclaire la baie de San Francisco depuis 1873.

En 1980, un groupe d'habitants a sauvé le phare menacé de démolition en le transformant en chambres d'hôtes. Le séjour sur place est confortable : à leur arrivée, les voyageurs reçoivent une coupe de champagne et une sélection de hors d'œuvres avant de faire le tour de la station et de profiter d'un dîner haut de gamme, précise The Guardian (en anglais). Les compétences recherchées sont donc multiples : il faut savoir cuisiner un repas gastronomique, nettoyer, organiser des tours de l'île et piloter l'unique bateau de l'île. "Les candidats retenus seront un couple, l'un d'eux devra posséder un permis de bateau', a précisé l'association à l'origine de l'annonce.

Le phare-auberge est ouvert quatre jours par semaine et accueille plusieurs événements spéciaux. Le couple choisi sera nourri et logé sur l'île et devra se partager les 130 000 dollars (114 377 euros) annuels de revenus. "S'ils travaillent dur et font fonctionner efficacement l'auberge, ils auront potentiellement plus de revenus", a précisé le maire de Richmond, la commune à laquelle appartient le phare.