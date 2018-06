Le père de Michael Jackson, Joe Jackson, est mort à l'âge de 89 ans

Le patriarche de la famille Jackson, Joe Jackson, est mort à l'âge de 89 ans, ont rapporté des médias américains, mercredi 27 juin. Les médias TMZ et Entertainment Tonight, spécialisés dans les célébrités, ont annoncé que le fondateur du groupe The Jackson 5 avait succombé mercredi à un cancer.

Sollicités par l'AFP, des représentants des membres de la famille n'étaient pas immédiatement disponibles mais Jackson avait lui-même laissé entendre il y a deux jours dans un tweet que sa fin était proche.

"J'ai vu plus de couchers de soleil qu'il m'en reste à voir. Le soleil vient quand c'est le moment, et que vous le vouliez ou non, le soleil se couche quand il est temps."

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC