Le père de la chanteuse américaine Britney Spears accepte de renoncer à être son tuteur

C'est le dénouement d'un long feuilleton. Le père de Britney Spears a accepté de renoncer à assumer la tutelle qu'il exerce depuis 13 ans sur la chanteuse américaine. Celle-ci avait lancé une offensive judiciaire ultra-médiatisée pour qu'il n'ait plus son mot à dire dans ses affaires personnelles et financières. Jamie Spears a l'intention de "travailler avec la cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur", disent ses avocats dans de nouveaux documents juridiques d'abord cités par le site d'informations people TMZ (en anglais).

Il s'agit d'une victoire de taille pour la star de la pop, âgée de 39 ans, et d'un revirement pour celui qui avait d'abord dit qu'il contesterait la procédure juridique engagée par Britney Spears pour lui retirer cette tutelle controversée. Cette mesure confère à son père tout contrôle sur ses finances depuis 2008, date à laquelle la chanteuse avait suscité des inquiétudes pour sa santé mentale après une descente aux enfers très médiatisée.

"Justice est faite pour Britney"

"Est-ce qu'un changement de tuteur maintenant est dans l'intérêt de Mme Spears? C'est hautement discutable", écrivent les avocats de son père. "Néanmoins, bien que M. Spears soit la cible d'attaques acharnées et injustifiées, il ne pense pas qu'une bataille publique avec sa fille sur son rôle de tuteur soit dans le meilleur intérêt" de la chanteuse, ajoutent-ils. Mais avant de quitter son rôle, Jamie Spears veut d'abord "résoudre des questions en attente", comme le dernier rapport comptable, selon son équipe de défense. "Il n'y a pas de circonstances urgentes justifiant la suspension immédiate de M. Spears".

L'avocat de Britney Spears, Mathew Rosengart, a salué l'annonce dans un communiqué. "Nous sommes heureux que M. Spears et son avocate aient aujourd'hui admis dans un document juridique qu'il devait être retiré. Justice est faite pour Britney", a-t-il dit. Mais signe que cette affaire de famille et d'argent est peut-être loin d'être finie, l'avocat promet de "continuer notre enquête énergique sur le comportement de M. Spears, et d'autres, ces 13 dernières années, pendant qu'il récoltait des millions de dollars des biens de sa fille".