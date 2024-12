Le patron d'un géant de l'assurance santé, Brian Thompson, tué par balle en plein cœur de New York

Le patron du premier assureur santé des Etats-Unis tué par balle en plein New York. Brian Thompson, le dirigeant de UnitedHealthcare, a été assassiné au centre de la capitale financière mondiale, mercredi 4 novembre dans la matinée. Aucun suspect n'a pour l'heure été interpellé.

Il était peu avant 7 heures locales quand Brian Thompson, 50 ans, a été abattu tout près de l'hôtel Hilton du quartier Midtown, le centre de Manhattan qui abrite les sièges de banques, assureurs et groupes financiers, a annoncé en premier la chaîne locale d'informations en continu Pix 11 New York. L'homme est décédé en arrivant à l'hôpital le plus proche, selon la même source.

"Une attaque préméditée, planifiée et ciblée"

"Tout indique qu'il s'agit d'une attaque préméditée, planifiée et ciblée", a déclaré la police de New York lors d'une conférence de presse rapportée par des médias américains. La chaîne CBS, qui a parlé à un policier du NYPD, affirme que le tueur présumé attendait Brian Thompson près de l'hôtel et que le quinquagénaire aurait été touché à la poitrine.

Le groupe s'est dit "profondément attristé et choqué" par la mort de Brian Thompson, et dit "travailler en étroite collaboration avec la police de New York", dans un communiqué cité par des médias américains. D'après les médias locaux, UnitedHealth Group tenait depuis 8 heures une conférence financière pour ses investisseurs dans l'hôtel Hilton de Midtown, réunion qui a dû être interrompue une heure plus tard.

Brian Thompson faisait partie de la maison mère UnitedHealth Group depuis 20 ans et dirigeait sa branche santé UnitedHealthcare depuis 2021. Elle assure 51 millions de personnes et travaille avec des programmes gouvernementaux tels que Medicare, le système américain d'assurance-santé des seniors. UnitedHealth Group, l'un des assureurs les plus importants de la planète, compte 440 000 employés et réalise 371 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.